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蜜雪集團藉加盟店擴大網絡

恒指公司早前季檢宣佈，將蜜雪集團 （2097）、布魯可（0325） 和古茗（1364）納入恒生綜合指數成份股，有關變動在6月9日生效，並隨即獲納入港股通資格。內地新消費股近期熱炒，其中茶飲股蜜雪集團今年3月3日掛牌，上市以來屢創新高，6月5日高見618.5元，目前股價較招股價202.5元，累計升幅近1.8倍。集團旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」，聚焦為提供單價約6元人民幣（約1美元）的飲品。

2024年度，集團的收入248.29億元（人民幣，下同），按年增加22.3%，純利上升41.4%至44.37億元。期內，商品和設備銷售的收入增加21.7%至2024年的242.09億元，佔總收入的97.5%；商品銷售的毛利率上升2.8個百分點至31.6%。加盟和相關服務的收入增加52.8%至6.2億元，分部毛利率由2023年的79.6%上升至2024年的80.4%。集團擁有大規模的高度數字化的端到端供應鏈體系，核心飲品食材為100%自產。

截至2024年12月31 日，集團通過加盟模式發展的門店網絡擁有46,479家門店，其中內地設有41,584家門店，遍佈內地31個省份、自治區及直轄市，另外4,895家位於中國以外，集中在印尼和越南。集團新股上市所得款項淨額32.91億元，當66%將用於提升供應鏈、12%將用於品牌和IP的建設和推廣、12%將用於加強各個業務環節的數字化和智能化能力，而餘下的10%將用於營運資金和其他一般企業用途。

目前集團市值逾850億元（港元，下同），預測市盈率37.5倍。走勢上，昨日10天線得而復失，MACD熊差距擴闊，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低520元以下吸納，目標阻力618.5元，不跌穿482元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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