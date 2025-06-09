蜜雪集團藉加盟店擴大網絡

2024年度，集團的收入248.29億元（人民幣，下同），按年增加22.3%，純利上升41.4%至44.37億元。期內，商品和設備銷售的收入增加21.7%至2024年的242.09億元，佔總收入的97.5%；商品銷售的毛利率上升2.8個百分點至31.6%。加盟和相關服務的收入增加52.8%至6.2億元，分部毛利率由2023年的79.6%上升至2024年的80.4%。集團擁有大規模的高度數字化的端到端供應鏈體系，核心飲品食材為100%自產。

截至2024年12月31 日，集團通過加盟模式發展的門店網絡擁有46,479家門店，其中內地設有41,584家門店，遍佈內地31個省份、自治區及直轄市，另外4,895家位於中國以外，集中在印尼和越南。集團新股上市所得款項淨額32.91億元，當66%將用於提升供應鏈、12%將用於品牌和IP的建設和推廣、12%將用於加強各個業務環節的數字化和智能化能力，而餘下的10%將用於營運資金和其他一般企業用途。

目前集團市值逾850億元（港元，下同），預測市盈率37.5倍。走勢上，昨日10天線得而復失，MACD熊差距擴闊，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低520元以下吸納，目標阻力618.5元，不跌穿482元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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