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專家觀點>金利豐證券

申洲國際企穩50天線

中美高級別官員繼上月日內瓦談判，雙方再次在英國倫敦舉行經貿會談，市場憧憬會談將取得成果，對個別出口企業屬正面。 申洲國際（2313）為內地大型的垂直一體化針織製造商，擁有大型品牌客戶，包括UNIQLO、NIKE、ADIDAS及PUMA等，產品以外銷為主。集團近年加大海外產能佈局規模。目前，集團在柬埔寨金邊市的新成衣工廠土建工程已接近完工，並在2025年3月份開始招聘員工。另外，集團在越南西寧省的股權收購項目完成後，啟動建設面料新產能，並將逐步釋放產能，達成後預計新增面料產能每日200噸。

集團2024年度的銷售額286.6億元（人民幣，下同），按年上升14.8%，純利增加36.9%至62.41億元。受惠於客戶訂單需求的總體上升，使去年度的產能利用率較2023年度有明顯提高，以及海外工廠的整體運行效率提升，以及員工聘用人數增加，帶動毛利率由2023年度的24.3%上升3.8個百分點至28.1%。去年度，國際銷售的收入按年上升15.4%至206億元，收入佔比為71.9%；其中，來自美國市場的收入上升18.9%至46.1億元，收入佔比為16.1%，為區域同業較低。至於中國國內銷售，收入增加13.2%至80.6億元，佔總收入的28.1%。

2024年度，經營業務所得現金淨額約為52.73億元，期末手持現金108.96億元，銀行借貸餘額128.19億元，負債對權益比率為35.8%。集團去年度末期息每股1.28元，按年增加18.5%，連同中期股息，全年派息比率為55.8%。現價計，預測股息率5.1厘。走勢上，5月12日升至60.22元（港元，下同）遇阻回落，目前企穩 50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，宜候低54元以下吸納，目標阻力60.5元，不跌穿50.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份