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專家觀點>金利豐證券

領展派息穩定 股息率吸引

領展（0823）在本港的物業組合貼近居民，與民生息息相關。雖然本港零售市道疲弱，但領展的本港業績仍然穩定，連同內地內地業務表現見改善。截至2025年3月底止年度，領展的收益及物業收入額分別按年增長4.8%和5.5%，至142.23億元和106.19億元。2024/2025年度，可分派總額增長4.6%至70.25億元，每基金單位末期分派增加3.7%至137.45港仙，將於6月18日除淨，年內每基金單位分派按年上升3.7%至272.34港仙；現價計，預測股息率 6.4厘。另外，領展今年9月將是上市20周年，市場憧憬會否派特別股息。

2024/2025年度，領展在香港物業組合的總收益及物業收入淨額分別按年上升1.5%和2.8%。今年3月底，香港零售物業組合97.8%，維持在較高水平，惟期內續租租金調整率轉為負2.2%。去年度，簽訂超過600份新租約；於2025年3月31日，平均每月每平方呎租金為63.3元，較去年的64.4元輕微下降。去年度，領展進行富善和秀茂坪商場的零售資產提升項目，預計將帶來17.2%和19.9%的投資回報率。至於內地物業組合，以人民幣計算的總收益和物業收入淨額分別按年增長29.7%和28.9%，主要由於上海七寶領展廣場的全年貢獻，以及零售資產於資產提升後的穩健表現，包括領展中心城和廣州天河領展廣場。

早前有傳領展可能計劃將其在中國內地及香港以外若干物業，分拆至新加坡單獨上市。期後，領展董事會澄清，作為積極的管理人，會定期就各項資本及其他企業交易進行可行性研究，包括所猜測潛在分拆上市，務求為領展房託的基金單位持有人創造價值及增進長遠利益。集團財務狀況保持穩健，2025年3月底負債比率下降至23.1%，平均借貸成本下降至3.6%。走勢上，4月9日跌至31.65元止跌回升，形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低40.4元以下吸納，目標阻力45元，不跌穿38.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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