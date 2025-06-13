截至今年3月31日，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）35.6億元（人民幣，下同），按年增加20%；金蝶雲·蒼穹和星瀚（面向高端市場的主要產品）、金蝶雲·星空（高成長型企業SaaS管理雲）、金蝶雲·星辰、金蝶精斗雲的淨金額續費率（Net Dollar Retention， NDR）分別為108%、94%、92%和88%。期內，集團中標簽約貴州茅台、吉利控股、中國醫藥和中國紙業等知名企業。

截至2024年12月底止年度，集團的收入62.56億元，按年增加10.2%，其中雲服務業務入上升13.4%至51.07億元，佔總收入的81.6%。虧損由2023年度的2.1億元收窄2024年度至1.42億元，主要系大型企業業務的規模性效應逐步體現所致。整體毛利率按年提升0.9個百分點，至65.1%。期內，研究及開發成本總額按年增加0.4%至15.16億元，佔營業額的比重下降至2024年的24.2%。

2024年度，經營活動產生的淨現金流入9.34億元，2024年12月底，集團的現金及銀行存款總額41.75億元，銀行借款2.05億元。走勢上，5月7日形成下降軌，跌至12元水平見支持，STC%K線回落至接近%D線，MACD牛差距略有收窄，可考慮12.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力15元，不跌穿11.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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