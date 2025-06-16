聯想集團整固後有望再上

智能設備業務（IDG），由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成，2024/2025財政年度的收入增長 13%至505.34億美元，經營溢利上升14%至6.23億美元。消費個人電腦業務實現雙位數增長，其中遊戲類個人電腦的收入增長超過13%，進一步鞏固集團的市場地位。基礎設施方案業務（ISG）去年財年收入按年增加63%至145.23億美元，惟年度營運虧損為6,900萬美元，包括上半年虧損7,300萬美元被下半年利潤400萬美元所抵銷。至於方案服務業務（SSG），已連續四年錄得創紀錄的收入及溢利，分別按年上升13%和15%。

走勢上，4月9日跌至6.57元止跌回升，5月12日升至10.54元遇阻回落，近日重上10天和50天線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，宜候低9元以下吸納，反彈阻力10.54元，不跌穿8.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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