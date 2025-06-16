聯想集團整固後有望再上

中美兩國官員在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制會議，市場憧憬兩個貿易談判取得進展。聯想集團（0992）為應對美國關稅政策帶來的負面影響，集團正加速擴張東南亞、中東等新興市場基地，其中，中東新廠預計2026年起投產，個人電腦（PC）等設備目標產能達百萬部。截至2025年3月31日止年度，集團的收入690.77億美元，按年增加21%，純利上升37%至13.84億美元，經營溢利增加8%至21.64億美元；惟整體毛利率按年倒退1.1個百分點至16.1%。期內，三個業務集團均實現雙位數字的業績增長。集團投資打造涵蓋基礎設施、邊緣設備及服務的完整全棧式AI解決方案組合。去年度，研發開支按年增加13%至23億美元。期內，非個人電腦收入佔三個業務集團總收入的47%。
智能設備業務（IDG），由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成，2024/2025財政年度的收入增長 13%至505.34億美元，經營溢利上升14%至6.23億美元。消費個人電腦業務實現雙位數增長，其中遊戲類個人電腦的收入增長超過13%，進一步鞏固集團的市場地位。基礎設施方案業務（ISG）去年財年收入按年增加63%至145.23億美元，惟年度營運虧損為6,900萬美元，包括上半年虧損7,300萬美元被下半年利潤400萬美元所抵銷。至於方案服務業務（SSG），已連續四年錄得創紀錄的收入及溢利，分別按年上升13%和15%。
走勢上，4月9日跌至6.57元止跌回升，5月12日升至10.54元遇阻回落，近日重上10天和50天線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，宜候低9元以下吸納，反彈阻力10.54元，不跌穿8.5元續持有。
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