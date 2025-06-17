今年初內地加大「以舊換新」 推數碼產品新補貼，覆蓋補貼範圍由去年的8類擴大至12類，包括空調、冰箱、洗衣機、洗碗機等，有助帶動家電需求。內地家電龍頭美的集團（0300），截至今年3月31日止第一季度，營業收入1,278.4億元（人民幣，下同），按年上升20.5%，純利增加38%至124.2億元，而扣除非經常性損益的淨利潤127.5億元，上升38%。期內，新能源及工業技術的收入按年增加45%至111億元，智能建築科技的收入上升20%至99億元，而機器人與自動化的收入增加9%至73億元；三項收入合共佔總額的22%。
集團持續推動「COLMO+東芝」雙高端品牌戰略，2024年雙高端品牌整體零售額按年增長超過45%。集團在海外11個國家設有22個海外研發中心；美的海外銷售額佔總銷售額的40%以上，產品已出口至全球超過200個國家及地區，包括馬來西亞、越南、沙特和智利等。美的海外自有品牌（OBM）業務2024年分部收入已達到智能家居業務海外收入的43%，主要以東芝、美的和Comfee品牌為主，OBM產品在眾多海外市場已展現出較強的競爭力。另外，東芝家電（TLSC）在收購完成後約三年內實現扭虧為盈。
集團的旗下的德國機械人公司庫庫卡集團，產品應用於汽車、電子和消費品等行業，在全球具領先優勢，並在中國內地的銷量份額穩步提升。庫卡中國的收入貢獻由2020年的15%，提升至2024年的22%以上，有望帶來增長動力。另外，美的集團早前晉升成為恒生指數成份股，已在今年6月9日生效。
走勢上，今年6月3日升至80.25元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，惟昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低73元以下吸納，目標阻力80.25元，不跌穿69.5元續持有。
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