集團持續推動「COLMO+東芝」雙高端品牌戰略，2024年雙高端品牌整體零售額按年增長超過45%。集團在海外11個國家設有22個海外研發中心；美的海外銷售額佔總銷售額的40%以上，產品已出口至全球超過200個國家及地區，包括馬來西亞、越南、沙特和智利等。美的海外自有品牌（OBM）業務2024年分部收入已達到智能家居業務海外收入的43%，主要以東芝、美的和Comfee品牌為主，OBM產品在眾多海外市場已展現出較強的競爭力。另外，東芝家電（TLSC）在收購完成後約三年內實現扭虧為盈。

集團的旗下的德國機械人公司庫庫卡集團，產品應用於汽車、電子和消費品等行業，在全球具領先優勢，並在中國內地的銷量份額穩步提升。庫卡中國的收入貢獻由2020年的15%，提升至2024年的22%以上，有望帶來增長動力。另外，美的集團早前晉升成為恒生指數成份股，已在今年6月9日生效。

走勢上，今年6月3日升至80.25元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，惟昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低73元以下吸納，目標阻力80.25元，不跌穿69.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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