朱紅：恒指兩萬六爭持，留意牛62822/熊58750

騰訊00700)近日繼續回購，9月1日於聯交所場內回購21萬股，每股作價介乎477.8-494.4元，涉資約1.02億元。騰訊股價反彈兩日，曾升至500元附近後回落至484.8元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21390)，行使價595.5元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25189)，行使價332.68元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。

中國主席習近平宣布設立北京證券交易所，成為繼上海及深圳後內地第三個證券交易所。習近平未有提及細節和北京證交所的設立時間。港交所股價由近期高位510元附近回落，跌至100天線477元附近。如看好港交，可留意港交認購證24657)，行使價566.38元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

中央財經委員會會議8月中研究扎實促進共同富裕後，互聯網企業紛紛響應。阿里巴巴（09988）最新啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元人民幣，助力共同富裕。阿里股價跌至10天線162.5元附近。如看好阿里，可留意阿里認購證22646)，行使價186元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿4倍。

中國交通運輸部近日同網信辦、工信部、公安部、國家市場監管總局等，對Ｔ３出行、美團（03690）出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11個網約車平台公司進行聯合約談。約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。美團股價升至100天線269元後回落，如看好美團，可留意的美團認購證（21412），行使價278.2元，今年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。