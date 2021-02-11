朱紅：騰訊升至近月高位，留意購21390/沽21502

騰訊00700)上周五3日)宣布旗下《英雄聯盟：激鬥峽谷》將在下周三15日)在內地推出，該網遊預先註冊用戶達2,370萬人，指在近期監管收緊的大環境下，該遊戲較市場原預期9月的底至10月初推出為早。騰訊股價連升兩日，並重上500元，暫於50天線附近窄幅。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21390)，行使價595.5元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

根據調查機構Gartner發表報告指，按品牌劃分，三星銷量5,774.84萬台，按年升5.46%，市佔17.6%排全球第一，小米01810)出貨量則升80.54%至5,107.3萬台，市佔15.5%排全球第二，而蘋果出貨量則為4,925.82萬台，升28.32%，市佔15%排全球第三。如看好小米，可留意小米認購證22614)，行使價27.32元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。或可留意小米牛證51534)，收回價22.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米認沽證12785)，行使價24元，今年11月到期，實際槓桿6倍。

香港交易所00388)公布每月市場概況，2021年8月底證券市場市價總值為46.8萬億元，較去年同期的42.7萬億元上升10%。港股今年8月的平均每日成交金額為1,593億元，較去年同期的1,352億元上升18%。首八個月的平均每日成交金額為1,838億元，較去年同期的1,261億元上升46%。港交所股價重上500元以上，如看好港交，可留意港交認購證24657)，行使價566.38元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

人民銀行公布2021年第二季度支付業務統計數據顯示，第二季度，非銀行支付機構處理網絡支付業務2,608.3億筆，金額87.32萬億元，按年分別增長28.17%和24.37%。阿里09988)股價重上20天線168.5元。如看好阿里，可留意阿里認購證22646)，行使價186元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。