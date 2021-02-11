朱紅：騰訊逆市上揚，留意購21390/沽21502

騰訊00700) 9月7日於聯交所回購6.92萬股，每股作價介乎510-516元，涉資約3,558萬元。至今，騰訊累計購回223.18萬股，佔公司股本0.02326%。騰訊股價逆市上揚，並連升三日，重上50天線496元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21390)，行使價595.5元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

據《證券時報》報道，工銀理財、建信理財、招銀理財、光大理財四家理財公司最新獲得首批養老理財試點資格，獲批城市包含深圳、青島和另外兩座分別位於中部、西部的城市，每家試點公司各暫獲百億元人民幣額度，這標誌著銀行理財正式參與養老第三支柱建設。建設銀行（00939）股價升至100天線5.7元附近，如看好建設銀行，可留意建行認購證19760)，行使價6.04元，2022年2月到期，實際槓桿10倍。如看好工行（01398），可留意工行認購證23033)，行使價4.61元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。

有券商指美團（03690）管理層表示，預計未來一至兩個月，反壟斷調查方面將會有結果。美團股價升至一個月高位267.8元，並升至100天線268元附近。近日有1200萬元流入美團認沽證，如看好美團，可留意的美團認購證（21412），行使價278.2元，今年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿3倍。

據《新華社》報道，工業和信息化部指，目前我國已開通建設5G基站99.3萬個，覆蓋全國所有地級市、95%以上的縣區、35%的鄉鎮，5G終端手機連接數超過3.92億戶。中國移動（00941）股價升至50元遇阻回落，如看好中移，可留意中移認購證24574)，行使價58.93元，2022年2月到期，實際槓桿9倍。

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