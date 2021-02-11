朱紅：騰訊被約談股價受壓，留意購21390/沽21502

中宣部等部門約談騰訊（00700）、網易（09999）等遊戲平台防止過度集中甚至壟斷，消息使該等股票下跌。騰訊股價連升三日後，跌5%並失守500元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21390)，行使價595.5元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

《信報》引述消息報道，特區政府將於9月10日下午在金鐘政府總部舉行「跨境理財通」啟動儀式，由行政長官林鄭月娥主持。建設銀行（00939）股價升至100天線5.7元附近，如看好建設銀行，可留意建行認購證19760)，行使價6.04元，2022年2月到期，實際槓桿10倍。如看好工商銀行（01398），可留意工行認購證23033)，行使價4.61元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。

小米 01810) 董事長雷軍於8月31日不再控制雷軍基金會，該基金會為一間慈善機構，持有3.08億股小米Ｂ類普通股，雷軍的小米好倉由10.63%降至9.12%。小米股價由25元附近下跌和23.9元。如看好小米，可留意小米認購證22614)，行使價27.32元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。或可留意小米牛證51534)，收回價22.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米認沽證12785)，行使價24元，今年11月到期，實際槓桿6倍。

據上交所最新披露的信息顯示，中國平安（02318）三名高管再度出手增持公司股票。其中，繼9月3日增持4萬股A股後，中國平安董事長馬明哲7日以每股51.73元人民幣的平均價格再度增持4萬股A股。8月27日至9月7日，中國平安已累計回購6次，此外共有8位高管合計增持12次，合計耗資約27.84億元。平安股價近日持續在60元附近找支持，如看好平安，可留意平安認購證22615)，行使價70.05元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡平安，可留意平安認沽證19132)，行使價59.95元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。