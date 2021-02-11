朱紅：恒指兩萬六反覆，留意牛66118/熊51609

據南華早報報道，內地政府部門在與遊戲商騰訊（00700）及網易（09999）的會議上透露，將放緩審批新的網絡遊戲，目前還不清楚放緩審批將持續多久。而騰訊在接受約談後，宣布延遲推出《英雄聯盟手游》至國慶假期後出台。騰訊股價升至529元後遇阻，下跌8%反彈1%。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21390)，行使價595.5元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

人行副行長潘功勝在國新辦新聞發布會上表示，在市場的互聯互通方面，將不斷擴大港澳投資者投資內地資本和債券市場，推動實施跨境理財通和債券南向通項目，這兩個項目會在近日正式地啟動運行。香港交易所00388)

股價仍然在480-500元中間上落，如看好港交，可留意港交認購證24657)，行使價566.38元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，網易（09999）嚴選原CEO、總經理柳曉剛於近期加入美團（03690），負責旗下團好貨業務，向美團高級副總裁兼到家事業群總裁王莆中匯報。美團股價近日大致在240-270元中間反覆，如看好美團，可留意的美團認購證（26074），行使價299.08元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿3倍。

泰國卜蜂集團（C.P. Group）於9月６日減持平安保險（02318）764萬股或0.11%，每股平均價60.577元，套現4.63億元。交易完成後，卜蜂集團持有平保Ｈ股持股量降至16.91%。平安股價近日持續在60元附近找支持，如看好平安，可留意平安認購證18610)，行使價77.77元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安認沽證19132)，行使價59.95元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

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