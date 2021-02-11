朱紅：內地擬分拆支付寶，留意阿里購22646/沽24888

如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證62822)，收回價25400點，2023年12月到期，實際槓桿67倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證20540)，行使價24200點，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證51616)，收回價26300點，今年12月到期，實際槓桿28倍。

中國演出行業協會聯合微博、百度（09888）旗下愛奇藝、騰訊（00700）旗下騰訊視頻、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、優酷、嗶哩嗶哩（09626）、中移動（00941）旗下咪咕視頻和咪咕音樂、今日頭條、抖音、快手（01024）、騰訊和阿里巴巴（09988）持股的小紅書14家平台共同發布《構建清朗網絡文化生態自律公約》。騰訊股價升至529元後遇阻，連番下跌10%至20天線472元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21403)，行使價567.16元，2022年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

英國《金融時報》引述消息報道，內地擬分拆螞蟻集團的支付寶，並為其貸款業務創建一個單獨的應用程序。另外，報道亦指，監管機構已經勒令螞蟻把「花唄」和」借唄」兩項貸款業務的後端與其他金融業務分開，並引入外部股東。阿里09988)股價遇沽壓再回落，並失守20天線164元。如看好阿里，可留意阿里認購證22646)，行使價186元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿4倍。

青島市中級人民法院作出判決，要求美團（03690）立即停止涉案互聯網不正當競爭行為，並賠償原告餓了麼經濟損失及合理開支100萬元人民幣。此前，美團分別於金華和淮安因「二選一」被判賠償100萬及35.2萬元。美團股價跌至近週徘徊區的底部，如看好美團，可留意的美團認購證（26074），行使價299.08元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿3倍。

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