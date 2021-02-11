朱紅：石油股逆市造好，留意中油購26461/海油購25188

如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證59983)，收回價25000點，2023年12月到期，實際槓桿50倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證20540)，行使價24200點，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證51616)，收回價26300點，今年12月到期，實際槓桿33倍。

中國國家主席習近平與美國總統拜登通電話，討論貿易及兩國關係，布蘭特期油盤中高見73.15美元，最終收報每桶72.92美元，升1.47元或2.3%。油價上升帶動石油股逆市造好，中國石油00857)升至近月高位3.77元，有機會上試今年7月高位3.8元。如看好中油，可留意中油認購證26461)，行使價3.99元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看好中國海洋石油（00883），可留意海油認購證25188)，行使價9.08元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

根據聯交所資料顯示，紅杉資本創始管理合夥人、美團 （03690）非執行董事沈南鵬於上周二及上周三（7日及8日）分別按每股平均價259.6849元及265元，合共減持公司162萬股，套現4.21億元，最新持股量降至5.79%。青島市中級人民法院作出判決，要求美團（03690）立即停止涉案互聯網不正當競爭行為，並賠償原告餓了麼經濟損失及合理開支100萬元人民幣。

美團股價跌至近週徘徊區的底部245元，如看好美團，可留意的美團認購證（26074），行使價299.08元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿3倍。

工信部9日召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，與會企業包括阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、百度（09888）、華為、字節跳動、小米（01810）及網易（09999）等。會上提出即時通訊軟件的合規標準，要求在周五（17日）前各平台必須按標準解除屏蔽。若果限期後仍未處理問題，監管部門不會再約談，將直接啟動處置措施。

騰訊股價升至529元後遇阻，連番下跌10%至20天線472元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21403)，行使價567.16元，2022年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

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