朱紅：油股港交所逆市揚，留意中油購26461/港交購24657

恒指低開192點至25310點後，跌幅加劇，曾跌超過500點，並失守25000點。現時，恒指牛證重貨區集中在24500-24600點中間，大約等於1046張期指合約，投資者留意此恒指牛證重貨區，看看恒指會否繼續下試。如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證59491)，收回價24700點，2023年12月到期，實際槓桿50倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證20540)，行使價24200點，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證52556)，收回價26100點，2022年3月到期，實際槓桿20倍。

近期國際油價於高位徘徊，帶動石油股今早延續升勢。國家石油儲備中心公布，將於下周五（9月24日）開展今年首批國家儲備原油競價交易，交易品種為保稅原油，第一批銷售總量為738.36萬桶。中國石油00857)股價繼續向上，並升穿今年7月高位3.8元，曾高見3.83元。如看好中油，可留意中油認購證26461)，行使價3.99元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看好中國海洋石油（00883），可留意海油認購證25188)，行使價9.08元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

《信報》引述消息報道，人行將於近期公布債券通「南向通」的啟動，估計債券「南向通」業務本月底前展開，初期可投資債券範圍是金管局的債務工具中央結算系統CMU)所託管的港元及人民幣債券。香港交易所00388)股價緩慢向上，並重上500元以上，如看好港交，可留意港交認購證24657)，行使價566.38元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

內地收緊未成年人網遊監管逾月，據《澎湃新聞》報道，北京市成功查處某信息技術有限公司通過自營的遊戲平台違規向未成年人提供網絡遊戲服務案，並罰款10萬元人民幣，並對直接負責的主管人員罰款1萬元的行政處罰。騰訊00700)股價連跌三日，並失守20天線472元，低見451.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21403)，行使價567.16元，2022年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

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