朱紅：騰訊四連跌，留意購21403/沽21502

恒指牛證重貨區集中在24500-24600點中間，大約等於1510張期指合約；在下一級的重區集中在24000-24100點中間，大約等於1000張期指合約。投資者留意此恒指牛證重貨區，看看恒指會否繼續下試。如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證58506)，收回價24000點，2023年2月到期，實際槓桿37倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證20540)，行使價24200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證52556)，收回價26100點，2022年3月到期，實際槓桿14倍。

人民銀行和香港金管局9月15日宣布，債券通「南向通」將於9月24日開通，為內地投資者提供新的渠道投資香港債市，市場預料這將為香港交易所（00388）帶來直接的收入貢獻。香交所股價在近期高位500元附近整固，如看好港交，可留意港交認購證24657)，行使價566.38元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

據外電引述知情人士指，國家新聞出版總署為確保遊戲商遵守當局標準，監管機構在8月下旬左右退回了一些申請，要求遊戲商採取更多強制措施以滿足監管要求。騰訊00700)股價連跌四日，並失守450元，如看好騰訊，可留意騰訊認購證21403)，行使價567.16元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

德勤中國金融服務行業市場發展主管合夥人徐英偉表示，大灣區三地出台的跨境理財通、債券通等多方面金融互聯互通的政策，認為灣區增長動力持續，金融機構普遍對灣區未來發展充滿信心。建設銀行（00939）股價暫於50天5.5元至100天線5.7元中間整固，如看好建設銀行，可留意建行認購證26462)，行使價6.51元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。如看好工商銀行（01398），可留意工行認購證23033)，行使價4.61元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。

近期國際油價於高位徘徊，帶動石油股今早延續升勢。國家石油儲備中心公布，將於下周五（9月24日）開展今年首批國家儲備原油競價交易，交易品種為保稅原油，第一批銷售總量為738.36萬桶。中國石油00857)股價繼續向上，並升穿今年7月高位3.8元，曾高見3.83元。如看好中油，可留意中油認購證26461)，行使價3.99元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看好中國海洋石油（00883），可留意海油認購證25188)，行使價9.08元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

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