朱紅：恒指四連跌，留意牛51952/熊65006

恒指牛證重貨區集中在24000-24100點中間，大約等於1400張期指合約。投資者留意此恒指牛證重貨區，看看恒指會否繼續下試。如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證51952)，收回價23800點，2023年2月到期，實際槓桿61倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證20540)，行使價24200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證65006)，收回價25300點，2022年3月到期，實際槓桿16倍。

市場憂慮內地因房地產市場資金鏈問題而引起的連鎖效應，內險股走勢繼續疲弱。平安保險（02318）一周股價再跌10%，低見52.5元的四年新低。如看好平安，可留意平安認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證19132)，行使價59.95元，2022年1月到期，實際槓桿4倍。

近期國際油價於高位徘徊，國家石油儲備中心公布，將於周五（9月24日）開展今年首批國家儲備原油競價交易，交易品種為保稅原油，第一批銷售總量為738.36萬桶。中國石油00857)股價升至2019年9月以來的高位3.91元後，高位整固。如看好中油，可留意中油認購證26461)，行使價3.99元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看好中國海洋石油（00883），可留意海油認購證23827)，行使價8.39元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。

人民銀行和香港金管局9月15日宣布，債券通「南向通」將於9月24日開通，為內地投資者提供新的渠道投資香港債市，市場預料這將為香港交易所（00388）帶來直接的收入貢獻。港交所股價在近期高位500元附近整固，如看好港交，可留意港交認購證26808)，行使價525.5元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

國家工信部近日召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，稱部分互聯網企業對屏蔽網址連接的問題的認識與專項行動的要求還是有一定的差距，並要求各平台必須按標準解除屏蔽。據悉，通過騰訊（00700）QQ已可以直接打開淘寶和抖音的鏈接，不再需要通過口令進行App複製打開，但微信依然尚未解除外鏈屏蔽。騰訊00700)股價連跌四日，再失守450元後反彈，如看好騰訊，可留意騰訊認購證21403)，行使價567.16元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

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