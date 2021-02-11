朱紅：恒指曾跌1000點，留意牛50041/熊65006

恆指低開280點至24,640點，在本港地產股及藍籌股下跌的拖累下，恒指曾下跌超過1000點，並低見23,871創逾11個月低。如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證50041)，收回價23500點，2023年2月到期，實際槓桿35倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證20540)，行使價24200點，今年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證65006)，收回價25300點，2022年3月到期，實際槓桿16倍。

中國平安02318)發言人近日指出，公司財務穩健，中期營運利潤保持雙位數增長，強調在不動產相關的投資風險可控，保險資金不動產相關投資佔比4.9%，遠低於監管要求，對恒大03333)等市場傳言的主要風險房地產為零敞口，另外就華夏幸福的減值撥備超過60%，認為風險已經充分釋放。平安股價再跌6%，低見49.9元的四年新低。如看好平安，可留意平安認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證19132)，行使價59.95元，2022年1月到期，實際槓桿3倍。

《路透社》表示，內地向香港地產商要求將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決住房短缺問題。受消息影響，本港地產股普遍下跌10%。如看好新鴻基地產（00016），可留意新地認購證26802)，行使價120.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看好新世界發展（00017），可留意新發認購證17870)，行使價40.8元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。

經中國連鎖經營協會理事會審議通過，內地16家電商平台宣布共同成立CCFA網絡消費平台委員會，以規範網絡消費平台行業有序健康發展，促進網絡經濟與實體經濟相互融合、共享共治，發揮行業自律和引領作用。騰訊00700)股價繼續在450元附近整固，如看好騰訊，可留意騰訊認購證21403)，行使價567.16元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

中資銀行擬開始對恒大可能倒閉的情況做準備，據《路透社》引述銀行業高管表示，恒大集團的部分主要往來銀行已經為了恒大相關貸款計提損失準備，另一些銀行則計劃展延短期貸款。內銀股普遍下跌3-10%，如看好建設銀行（00939），可留意建行認購證26462)，行使價6.51元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

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