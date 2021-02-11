朱紅：科技股繼續受壓，留意騰訊購21403/阿里購25385

騰訊00700)報表披露9月20日，於聯交所回購23萬股，每股作價介乎448.2-457.2元，涉資約1.04億元。至今，騰訊累計購回401.18萬股，佔公司股本0.04181%。騰訊股價連跌兩日，跌至本月低位446元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21403)，行使價567.16元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

英國《金融時報》引述消息報道，內地擬分拆螞蟻集團的支付寶，並為其貸款業務創建一個單獨的應用程序。另外，報道亦指，監管機構已經勒令螞蟻把「花唄」和」借唄」兩項貸款業務的後端與其他金融業務分開，並引入外部股東。阿里巴巴09988)股價再跌至上市新低145.5元附近，如看好阿里，可留意阿里認購證25385)，行使價172.98元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

經中國連鎖經營協會理事會審議通過，內地16家電商平台宣布共同成立CCFA網絡消費平台委員會，以規範網絡消費平台行業有序健康發展，促進網絡經濟與實體經濟相互融合、共享共治，發揮行業自律和引領作用。美團（03690）股價跌至本月低位的226元附近，如看好美團，可留意的美團認購證（26074），行使價299.08元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)發言人近日指出，公司財務穩健，中期營運利潤保持雙位數增長，強調在不動產相關的投資風險可控，保險資金不動產相關投資佔比4.9%，遠低於監管要求，對恒大03333)等市場傳言的主要風險房地產為零敞口，另外就華夏幸福的減值撥備超過60%，認為風險已經充分釋放。平安股價再跌4%，低見49.05元的四年新低。如看好平安，可留意平安認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證19132)，行使價59.95元，2022年1月到期，實際槓桿3倍。

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