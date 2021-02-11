朱紅：恒指兩萬四爭持，留意牛51726/熊67084

恒指高開392點至24614點後，曾升600多點，並重上24800點，觸及24700-24800點的恒指熊證的重貨收回區，其後升幅收窄至只有200多點。現時恒指熊證重貨區在25000-25100點，有約800張期指合約；而恒指牛證重貨區在23400-23500點，有約1300張期指合約。但恒指牛證23500-23800點，有約3700張期指合約。投資者要提防大市短線反彈後，未必能維持升勢後回落。

如看好恒指，可留意恒指認購證22832)，行使價26600點，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證51726)，收回價23600點，2023年2月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證67084)，收回價24900點，2022年3月到期，實際槓桿40倍。

騰訊00700)報表披露9月21日，於聯交所回購23萬股，每股作價介乎443.4-453.6元，涉資約1.03億元。至今，騰訊累計購回424.18萬股，佔公司股本0.04421%。騰訊股價連跌兩日，跌至本月低位443元後，稍反彈至10天線464元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25189)，行使價332.68元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。

中國平安 （02318）的高管近日繼續增持公司A股，據上海證券交易所最新披露的信息顯示，董事長馬明哲於（22日）以每股47.69元人民幣的平均價格，再度增持中國平安6.4萬股A股，這是今年8月27日中國平安宣布啟動市值管理組合拳以來，馬明哲第四次增持公司Ａ股股票。累計耗資逾1041萬元人民幣。平安股價跌至四年新低49元後，反彈兩日。如看好平安，可留意平安認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿3倍。

立陶宛國防部調查報告近日點名小米01810)手機會自動審查敏感詞，並向新加坡伺服器發送用戶數據，小米對此否認手機內置審查。小米發言人表示，公司不會限制或攔截手機用戶的任何個人行為，例如搜索、打電話、瀏覽網頁和使用第三方通訊軟件，亦充分尊重和保護所有用戶的合法權益，遵守《歐盟通用數據保護條例》GDPR)。小米 01810)股價繼續下跌4%至22元附近，如看好小米，可留意小米認購證26463)，行使價25.55元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意小米牛證51917)，收回價20.88元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡小米，可留意小米認沽證26464)，行使價21.65元，2022年1月到期，實際槓桿4倍。

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