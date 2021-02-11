朱紅：恒指跌至24000點，留意牛51726/熊67786

如看好恒指，可留意恒指認購證22832)，行使價26600點，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證51726)，收回價23600點，2023年2月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證67786)，收回價25000點，2022年3月到期，實際槓桿30倍。

美國能源信息署近日公布，原油庫存減少350萬桶至4.14億桶，多於預期的240萬桶，目前已降至超過3年以來最低水平。布蘭特期油跳升1.83美元或2.5%，報每桶76.19美元；紐約期油漲升1.74美元或2.5%，報每桶76.19美元。油股造好，普遍升1-2%。如看好中國石油（00857），可留意中油認購證26461)，行使價3.99元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看好中國海洋石油（00883），可留意海油認購證23827)，行使價8.39元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。

同程旅行發表報告，大數據對今年「十一」黃金周出行市場進行預測。報告顯示，2021年「十一」黃金周期間，全國國內遊人數將達到6.5億人次，恢復至2019年同期的八成以上。經營酒店及旅遊預訂等服務的美團（03690）股價造好，升3%至20天線244元。如看好美團，可留意的美團認購證（26074），行使價299.08元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿3倍。

人行副行長范一飛近日在第十屆中國支付清算論壇上透露，人行等部門約談13家從事支付等金融業務的互聯網平台後，目前整改工作取得重要的階段性成果，一些監管措施已初步形成制度規範，部分反壟斷監管要求已納入非銀行支付機構條例草案，進入實質性立法階段。阿里巴巴09988)股價繼續在上市新低145.5元徘徊，如看好阿里，可留意阿里認購證25385)，行使價172.98元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

華夏幸福公告，公司擬與債權人就風險化解方案的相關內容進行溝通，鑒於該方案涉及債權人眾多，相關事項存在重大不確定性，公司股票從9月24日起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。中國平安 （02318）的股價連續反彈3日，以低位49元計，反彈12%。如看好平安，可留意平安認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。