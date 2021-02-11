朱紅：小米手機安全漏洞被指控，留意購26463/沽26464

德國傳媒報道，繼立陶宛警告包括小米集團01810)在內的數款中國手機存在「安全漏洞和內置審查功能」後，德國聯邦信息安全辦公室BSI)證實，已針對有關小米等中國手機存在安全漏洞的指控，啟動相關調查。小米股價連跌三日，繼續在10天線下22.7元。如看好小米，可留意小米認購證26463)，行使價25.55元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證26464)，行使價21.65元，2022年1月到期，實際槓桿4倍。

面對內地對行業壟斷的整頓，在烏鎮舉行的世界互聯網大會上，中國的科技高管們承諾支持北京的「共同富裕」計劃，並會幫助中小企業。阿里巴巴（09988）首席執行官張勇說，阿里助力共同富裕的150億美元行動計劃正在「穩步推進當中」。阿里股價繼續創上市新低141.9元，如看好阿里，可留意阿里認購證25385)，行使價172.98元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

中國海洋石油（00883）公布回A計劃，公司公告指，為了在維持其國際發展策略同時，通過股權融資進入中國資本市場以及完善其資本架構，建議首次發行不超過26億股人民幣股份，募集資金不超過350億元人民幣，佔公司股本約5.8%。如看好中海油（00883），可留意海油認購證23827)，行使價8.39元，2022年6月到期，實際槓桿4倍。如看好中國石油（00857），可留意中油認購證26461)，行使價3.99元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。

據外電報道，騰訊00700)有份投資的線上券商富途證券母企富途控股正計劃來香港第二上市，目前正展開上市籌備工作，預期短期內提交保密上市申請，目標今年底前掛牌。港交所0388)股價在100天線480元附近整固，如看好港交，可留意港交認購證26808)，行使價525.5元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

華夏幸福公告，公司擬與債權人就風險化解方案的相關內容進行溝通，鑒於該方案涉及債權人眾多，相關事項存在重大不確定性，公司股票從9月24日起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。中國平安 （02318）的股價連續反彈4日，以低位49元計，反彈12%。如看好平安，可留意平安認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿3倍。

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