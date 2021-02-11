朱紅：阿里旗下App接入微信，留意購25385/沽26478

如看好恒指，可留意恒指認購證22832)，行使價26600點，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證69963)，收回價24100點，2022年11月到期，實際槓桿43倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證67786)，收回價25000點，2022年3月到期，實際槓桿40倍。

阿里巴巴09988)旗下餓了麼、優酷等多個應用已陸續接入騰訊00700)旗下微信支付，阿里表示未來會繼續與其他平台合作，一起面向未來，相向而行。阿里股價近日創上市新低141.2元後，低位反彈6%至150元附近，如看好阿里，可留意阿里認購證25385)，行使價172.98元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

有研究發表報告指，中國海洋石油00883)宣布回歸上交所進行A股上市計劃，倘成事將為H股估值帶來支持。中海油回A預期發行不超過26億股，集資350億元人民幣，資金將用於項目建設及營運資金。如看好中海油（00883），可留意海油認購證17297)，行使價10.22元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。如看好中國石油（00857），可留意中油認購證15567)，行使價4.38元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

華夏幸福公告，公司擬與債權人就風險化解方案的相關內容進行溝通，鑒於該方案涉及債權人眾多，相關事項存在重大不確定性，公司股票從9月24日起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。中國平安 （02318）的股價連續反彈5日，以低位49元計，反彈13%。如看好平安，可留意平安認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿3倍。

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