朱紅：內地黃金週港股欠方向，留意牛53040/熊67786

近日恒指大致在24000-24700點區間上落，如看好恒指，可留意恒指認購證22832)，行使價26600點，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證53040)，收回價23900點，2022年11月到期，實際槓桿37倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證67786)，收回價25000點，2022年3月到期，實際槓桿33倍。

據《南華早報》報導，根據中國國家新聞出版署網站上的信息，8月和9月未宣布任何新的視頻遊戲許可。報導引述一份備忘錄補充稱，對遊戲內容的監管審批變得更嚴格，需達到一系列更嚴格的紅線要求才能獲批。騰訊（00700）股價近週持續在440-470元中間上落，缺乏方向。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

網信辦等九部門聯合印發《關於加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》，意見提出，防範算法濫用風險。維護網絡空間傳播秩序、市場秩序和社會秩序，防止利用算法干擾社會輿論、打壓競爭對手、侵害網民權益等行為，防範算法濫用帶來意識形態、經濟發展和社會管理等方面的風險隱患。

阿里巴巴09988)股價反覆，升勢未能維持，再跌至上市新低141.2元附近。如看好阿里，可留意阿里認購證25385)，行使價172.98元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。京東（09618）近日股價跌至9月低位277元，有資金開始流入京東認購證，如看好京東，可留意京東認購證26475)，行使價330.2元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

中國平安 （02318）的股價連續上升5日後回落，暫於10天線53.4附近整固。如看好平安，可留意平安認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿3倍。

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