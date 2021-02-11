朱紅：恒指年內二次失守兩萬四，留意牛53634/熊52156

如看好恒指，可留意恒指認購證22832)，行使價26600點，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證53634)，收回價23700點，2022年11月到期，實際槓桿65倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證52156)，收回價24700點，2022年3月到期，實際槓桿26倍。

據《新華社》報道，國家新聞出版署防止未成年人沉迷網絡遊戲舉報平台9月30日正式上線運行，舉報平台專項受理群眾關於遊戲企業防沉迷相關問題的舉報。騰訊（00700）股價近週持續在440-470元中間上落，缺乏方向。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)將於11月頭公佈公司季度業績，由於期內投資力加大，以及低利潤率業務佔比提升，市場預期阿里在消費放緩和競爭加劇下，經調整EBITA料按年下跌20%。阿里股價繼續創上市新低138.1元，如看好阿里，可留意阿里認購證25385)，行使價172.98元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。京東（09618）近日股價跌至一個月低位269元，有資金開始流入京東認購證，如看好京東，可留意京東認購證26475)，行使價330.2元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)為第二大股東的華夏幸福，宣布公司將於本週五（8日）復牌。公司在地方政府的指導和支持下，已初步擬定債務重組計劃，可以說為房地產當前的一些風險事件的解決提供了可能性。平安股價反彈至10天線52元後，連跌三日，再次跌至50元附近。如看好平安，可留意平安認購證26809)，行使價66.71元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿3倍。

據上海交易所網站披露，聯想集團00992)申請科創板上市已獲受理，集團已提交科創板公開發行存託憑證招股說明書申報稿，擬向存託人發行不超過13.37億股普通股股票，作為擬轉換為中國存託憑證CDR)的基礎股票，不超過初始發行後股份總數10%。聯想受消息帶動，股價升至今年6月以來的新高9.32元，如看好聯想，可留意聯想認購證20353)，行使價8.9元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。