朱紅：恒指曾跌至今年新低，留意牛60061/熊53637

從窩輪牛熊證市場的資金流入看，資金主要流入恒指相關的產品。近日有2700萬元和8000萬元，分別流入恒指認購證和恒指牛證。如看好恒指，可留意恒指認購證27721)，行使價24800點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證60061)，收回價23200點，2023年2月到期，實際槓桿28倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證53637)，收回價24600點，2022年3月到期，實際槓桿31倍。

騰訊00700)旗下移動電競平台企鵝電競發公告指，將與嗶哩嗶哩09626)直播共建賽事內容生態，希望打破優質內容的渠道壁壘，為觀眾帶來更加豐富多元的賽事內容。騰訊（00700）股價繼續在近週徘徊區底部440元附近，如看好騰訊，可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)將於11月頭公佈公司季度業績，由於期內投資力加大，以及低利潤率業務佔比提升，各研究部門預期阿里在消費放緩和競爭加劇下，經調整EBITA料按年下跌20%。阿里股價繼續創上市新低132元，如看好阿里，可留意阿里認購證25467)，行使價160.1元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26478)，行使價132.78元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)股價由今年9月至今下跌約20%，跌至52週跌位19.86元後，曾反彈至21.15元。如看好小米，可留意小米認購證26463)，行使價25.55元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意小米牛證53080)，收回價18.88元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米認沽證26464)，行使價21.65元，2022年1月到期，實際槓桿4倍。

內房股花樣年01777)表示，公司受疫情反復、行業政策及宏觀經濟等多重因素的影響，流動性出現階段性緊張。董事會及管理層已就相關事件對公司財務及經營狀況的影響進行了評估，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下，成立了應急小組。中國平安02318)連跌四日，再次跌至50元附近。如看好平安，可留意平安認購證22615)，行使價70.05元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡平安，可留意平安認沽證25662)，行使價50.05元，2022年3月到期，實際槓桿4倍。

據《新華社》報道，工業和信息化部指，目前內地已開通建設5G基站99.3萬個，覆蓋全國所有地級市、95%以上的縣區、35%的鄉鎮，5G終端手機連接數超過3.92億戶。中國移動（00941）股價跌至近月低位47元。如看好中移，可留意中移認購證27718)，行使價52.55元，2022年2月到期，實際槓桿9倍。

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