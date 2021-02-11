朱紅：國際油價7年新高，留意中油購15567/海油牛52160

OPEC維持恢復日增產40萬桶計劃，油價持續向上，紐約期油近日續升曾逼近80美元創近七年高。消息帶動中國石油（00857）股價升至2019年5月以來的新高4.2元，如看好中石油，可留意中油認購證15567)，行使價4.38元，今年12月到期，實際槓桿7倍。如看好中國海洋石油（00883），可留意海油認購證17297)，行使價10.22元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。或留意海油牛證52160)，收回價7.85元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。

匯豐（00005）為鼓勵千禧世代客戶及早累積財富，進一步提升其數碼投資方案，推出一系列新數碼投資服務，包括免佣金股票投資收費計劃、理財達人及升級版基金投資平台。匯豐今年上半年的千禧世代新客戶數量比去年同期增長超過30%，佔銀行今年上半年新客戶總數近半。匯豐股價連升兩日，並重上50天線41.6元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證27128)，行使價43.8元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證27482)，行使價35.95元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。

中國銀保監會發布《關於服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通，保障經濟平穩運行有關事項的通知》，督促銀行保險機構全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求。建設銀行（00939）股價持續在5.5元附近橫行，如看好建行，可留意建行認購證26462)，行使價6.51元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。

行政長官林鄭月娥今日公布任內最後一份《施政報告》，當中提出容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價。此外，報告建議支持港交所（00388）與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品展開合作。港交所股價在近期高位480元橫行，如看好港交，可留意港交認購證26095)，行使價539.38元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

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