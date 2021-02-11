朱紅: 科技股反彈，留意阿里購25467/騰訊購26175

如看好恒指，可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證55259)，收回價24000點，2022年11月到期，實際槓桿34倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證65013)，收回價25500點，2022年3月到期，實際槓桿23倍。

科網股反彈，阿里巴巴09988)在消息的帶動下，股價升4.68%至154.2元。如看好阿里，可留意阿里認購證25467)，行使價160.1元，2022年3月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證67147)，收回價128元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)跟隨科技股反彈，股價升至470元近期徘徊區頂部，股價重上50天線。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。或可留意騰訊牛證60537)，收回價440元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

根據Strategy Analytics研究報告指，小米（01810）於第三季佔據了中歐和東歐5G智能手機總出貨量市佔率約42%，較去年同期4.3%大幅增長，更超越蘋果和三星排名中東歐5G手機出貨量第一。小米股價由今年9月至今下跌約20%，跌至52週跌位19.86元後，近日反彈至10天線21元。如看好小米，可留意小米認購證26463)，行使價25.55元，2022年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證26464)，行使價21.65元，2022年1月到期，實際槓桿4倍。

據《新華社》報道，工業和信息化部指，目前內地已開通建設5G基站99.3萬個，覆蓋全國所有地級市、95%以上的縣區、35%的鄉鎮，5G終端手機連接數超過3.92億戶。中國移動（00941）股價低位47元回升。如看好中移，可留意中移認購證27718)，行使價52.55元，2022年2月到期，實際槓桿9倍。

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