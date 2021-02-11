朱紅：匯豐連升5日，留意購23457/牛53763

如看好恒指，可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證55259)，收回價24000點，2022年11月到期，實際槓桿20倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證20540)，行使價24200點，今年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指熊證59175)，收回價25900點，2022年3月到期，實際槓桿33倍。

近日幾家研究公司調高匯豐（00005）的投資評級，考慮更高利差收入預測及撥備減少預期，他們上調匯控2021至2023年每股盈測約10%。匯豐股價連升三日，並重上100天線43.7元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證23457)，行使價46.93元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或留意匯豐牛證（53763），收回價35.88元，2022年3月到期，時間槓桿5倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證27482)，行使價35.95元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。

近週據股神巴菲特拍擋芒格Charlie Munger)旗下Daily Journal Corporation （DJCO）向美國證交會申報的文件顯示， DJCO今年9月底季度的阿里巴巴美股持股，單季增加82.7%，平均買入價每股182.3美元。阿里巴巴09988)股價連升5日，並重上50天線165元。如看好阿里，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證67147)，收回價128元，2022年3月到期，實際槓桿4倍。

中國市場監管總局上周五8日)公布，依法對美團03690)在境內網絡餐飲外賣平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰，責令美團停止違法行為，並處以其2020年中國境內銷售額3%的罰款涉34.42億人民幣。市場認為此罰款低於之前預期的10億美元，並消除負面消息的懸念。美團股價連升3日，升至近月高位280.6元。如看好美團，可留意的美團認購證（26469），行使價326.46元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

《信報》引述消息報道，中國平安02318)旗下本地虛擬銀行平安壹賬通銀行，擬邀請財庫局前局長劉怡翔接替年底退休的葉迪奇，出掌該公司非執行董事長一職，有關董事委任的申請，已呈交金管局並等候審批中。中國平安連升5日，股價重返50天線60元附近。如看好平安，可留意平安認購證18610)，行使價77.77元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。

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