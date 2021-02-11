朱紅：恒指於兩萬五爭持，留意牛60160/熊65015

如看好恒指，可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證60160)，收回價24600點，2022年11月到期，實際槓桿35倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證20540)，行使價24200點，今年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指熊證65015)，收回價25700點，2022年3月到期，實際槓桿35倍。

騰訊00700)通訊軟件微信發布iOS 8.0.15新版本，升級微信青少年模式，加入「監護人授權」的新功能。家長可以透過這項功能管理子女使用微信的情況。騰訊股價升2%至493元附近，如看好騰訊，可留意騰訊牛證60148)，收回價470元，2022年3月到期，實際槓桿15倍。如看淡騰訊，可留意新上市的騰訊熊證60927)，收回價510元，2022年3月到期。

美團03690)股價連升3日後，股價升4%至280元，如看好美團，可留意美團認購證（26469），行使價326.46元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

國家廣播電視總局近日發布《廣播電視和網絡視聽「十四五」發展規劃》提出，貫徹落實影視業綜合改革和文娛領域綜合治理的工作部署要求，從嚴從實、標本兼治，深入開展廣播電視和網絡視聽行業綜合治理工作。阿里巴巴09988)股價161.1元。如看好阿里，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證67147)，收回價128元，2022年3月到期，實際槓桿4倍。

紐約期油曾觸及近七年高位， 如看好中國海洋石油（00883），可留意海油認購證25188)，行使價9.08元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。如看好中國石油（00857），可留意中油認購證15567)，行使價4.38元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

舜宇光學02382)的9月份手機鏡頭出貨量為1.33億件，按年跌20.8%，車載鏡頭為500.6萬件，按年跌21.4%。另外，手機攝像模組出貨量為5,369.2萬件，按年跌8.9%。舜光的股價升2.95%至198.7元，如看好舜光，可留意舜光認購證28260)，行使價238.4元，2022年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意舜光牛證55273)，收回價175.48元，2022年5月到期，實際槓桿7倍。

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