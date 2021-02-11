朱紅：恒指缺乏方向，留意牛60844/熊59244

恒指高開95點後，跌幅擴闊，曾跌超過180點至25000點邊緣。如看好恒指，可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證60844)，收回價24800點，2022年11月到期，實際槓桿55倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證59244)，收回價26000點，2022年3月到期，實際槓桿25倍。

Sensor Tower數據顯示，2021年9月米哈遊《原神》移動端全球收入超過3.41億美元，位列榜首。騰訊（00700）的《王者榮耀》為全球手遊收入榜收入位列榜單第２名。騰訊股價連續一周在488元附近徘徊，如看好騰訊，可留意騰訊牛證60148)，收回價470元，2022年3月到期，實際槓桿18倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證60937)，收回價520元，2022年3月到期，實際槓桿12倍。

美團（03690）單車數字人民幣試點活動截至10月14日，上線滿一個月的美團單車數字人民幣試點活動已吸引超過100萬用戶開立數字人民幣個人錢包，累計產生889.96萬綠色騎行公里數。與駕駛燃油車相比，同等運量下預計可減少碳排放量約為2400噸。美團股價持續在100天線260元以上整固，如看好美團，可留意的美團認購證（26469），行使價326.46元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證22618)，行使價168元，2022年2月到期，實際槓桿4倍。

據內地媒體報道，繼華為後，阿里巴巴09988)將成為又一間自研服務器CPU的中國科技企業。阿里從2019年開始研發的Arm服務器芯片已於年中完成流片，並可能於近期的雲棲大會發布。據悉，該芯片採用5納米工藝，工藝水平超過亞馬遜和華為同類產品。阿里股價持續在160元附近徘徊，如看好阿里，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證60912)，收回價148元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡美團，可留意留意阿里熊證59991)，收回價180.08元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。

據研究機構Canalys的數據，第三季全球智能手機出貨量按年跌6%，主要受晶片供應短缺問題影響。三星在出貨量方面繼續排名第一，市佔率按年保持在23%。蘋果在第二季一度被小米（01810）超越，但第三季重拾第二名，市佔率按年升3個百分點至15%，按季亦升1個百分點。小米第三季的市佔率為14%，排名第三，按年不變，按季跌3個百分點。小米股價由今年9月至今下跌約20%，跌至52週跌位19.86元後，近日反彈至10天線21元。如看好小米，可留意小米認購證28256)，行使價23.93元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證54266)，收回價23.28元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。

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