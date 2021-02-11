朱紅：騰訊逆市跌，留意牛60148/熊60937

如看好恒指，可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證60841)，收回價25000點，2022年11月到期，實際槓桿33倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證52547)，收回價26200點，2022年3月到期，實際槓桿38倍。

新華通訊社旗下《經濟參考報》發表評論文章指出，工信部早前要求應用程式解除外部網址鏈接屏蔽，而在9月17日的最後期限過後，彼此屏蔽的問題仍存在。文章提出解除外鏈不能僅靠企業自糾，建議有關部門介入。騰訊（00700）股價近周在490元附近徘徊，近日騰訊股價逆市下跌0.6%。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60148)，收回價470元，2022年3月到期，實際槓桿18倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證60937)，收回價520元，2022年3月到期，實際槓桿12倍。

阿里巴巴09988)推出新伺服器晶片「倚天710」，提升在雲計算業務的競爭力。據介紹，該晶片性能超過業界標準20%，能效比提升50%以上，這亦是阿里巴巴第一塊為雲業務而生產的伺服器晶片，將在阿里雲數據中心應用。阿里股價持續在160元附近徘徊，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證60912)，收回價148元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里熊證59991)，收回價180.08元，2022年4月到期，實際槓桿6倍。

金管局10月18日公布19家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單，相關銀行及其內地伙伴銀行經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後，最早可以於10月19日開始提供跨境理財通服務。建設銀行（00939）股價持續在5.4元附近橫行，如看好建行，可留意建行認購證26462)，行使價6.51元，2022年6月到期，實際槓桿9倍。

匯豐00005)將於下周一25日)公布今年第三季業績，由於資本市場波動令非利息收入受影響、內地宏觀經濟增長亦呈放慢，市場預期匯豐今年第三季經調整基準除稅前利潤介乎44.28億美元至50.92億美元，較2020年第三季43.04億美元，按年升2.9%至上升12.9%。匯豐股價升至3個月以來的高位46元附近，如看好匯豐，可留意匯豐認購證28865)，行使價52.93元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。或留意匯豐牛證（61718），收回價44.88元，2022年3月到期，時間槓桿17倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26553)，行使價37.45元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

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