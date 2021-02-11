朱紅：恒指重上兩萬六，留意牛60841/熊57193

如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證60841)，收回價25000點，2022年11月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證57193)，收回價26700點，今年11月到期，實際槓桿33倍。

阿里巴巴09988)雲運算服務平台阿里雲與柳州鋼鐵集團日前簽署框架合作協議，雙方將協同推動柳鋼集團數字化轉型升級，實現數字技術與傳統產業深度融合。阿里股價連升4日，有機會上試100天線183元。如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證60912)，收回價148元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

新華通訊社旗下《經濟參考報》發表評論文章指出，工信部早前要求應用程式解除外部網址鏈接屏蔽，而在9月17日的最後期限過後，彼此屏蔽的問題仍存在。文章提出解除外鏈不能僅靠企業自糾，建議有關部門介入。騰訊（00700）股價重上500元，並有機會上試100天線515元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60148)，收回價470元，2022年3月到期，實際槓桿18倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證52565)，收回價530元，2022年3月到期，實際槓桿20倍。

商務部等24個部門聯合印發《「十四五」服務貿易發展規劃》，目標在十四五期間，擴大貿易規模、優化貿易結構、增強競爭實力、改善制度環境，展望2035年全面確立服務貿易高質量發展格局。規劃提到，有序推進電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域相關業務開放。中國移動（00941）股價在一個月高位49元附近運行，如看好中移，可留意中移認購證27718)，行使價52.55元，2022年2月到期，實際槓桿9倍。

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