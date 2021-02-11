朱紅：中移平安逆市揚，留意中移購27718/平安購18610

如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證62714)，收回價25100點，2022年12月到期，實際槓桿29倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證51609)，收回價26500點，今年12月到期，實際槓桿35倍。

中移動00941)第三季收入按年增長11%，當中服務收入增長7.3%，而淨利潤則增長8.7%，符合市場預期。中移動股價連升三日，股價升至一個月高位49.5元。如看好中移，可留意中移認購證27718)，行使價52.55元，2022年2月到期，實際槓桿9倍。

中資保險股走勢向好，平安旗下的平安銀行發布業績報告，三季度實現淨利潤115.5億元人民幣，同比增32.5%；前三季度淨利潤291.4億元人民幣，同比增長30.1%。平安股價連升三日，並重越50天線60元，最高見63.45元，市場料平安第三季新業務價值按年降28%-32%，介乎291.5-308.5億元人民幣。如看好平安，可留意平安認購證18610)，行使價77.77元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。

美團（03690）單車數字人民幣試點活動截至10月14日，上線滿一個月的美團單車數字人民幣試點活動已吸引超過100萬用戶開立數字人民幣個人錢包，累計產生889.96萬綠色騎行公里數。美團股價升至近月高位290元附近，如看好美團，可留意的美團認購證（26469），行使價326.46元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證20351)，行使價201.82元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)旗下阿里雲於雲棲大會上展示全新人工智能會議助理「聽悟」，同時發布雲電腦的升級性能。公司指，疫情下不少企業客戶推行遙距辦公，阿里雲這一系列創新企業方案將可滿足市場對自動化辦公系統的需求。阿里股價連升4日後，股價在170元附近整固。如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

港交所將於下周三27日)公布第三季業績，由於上季環球資本市場表現欠佳，市場估計集團旗下投資收益淨額將按年下滑，純利料介乎28億至33.6億元，較2020年第三季純利33.47億元，按年下跌16.3%至上升0.4%；中位數為31.9億元，按年下跌4.7%。港交所股價跌2.2%至480元附近，如看好港交，可留意港交認購證26095)，行使價539.38元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

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