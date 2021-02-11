朱紅：匯豐公佈季度業績，留意購28865/沽26553

如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證62972)，收回價25700點，2022年12月到期，實際槓桿61倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證51609)，收回價26500點，今年12月到期，實際槓桿39倍。

匯豐00005)將於周一25日)公布今年第三季業績，由於資本市場波動令非利息收入受影響、內地宏觀經濟增長亦呈放慢，市場預期匯豐今年第三季經調整基準除稅前利潤介乎44.28億美元至50.92億美元，較2020年第三季43.04億美元，按年升2.9%至上升12.9%。

匯豐股價升至3個月以來的高位46元附近，如看好匯豐，可留意匯豐認購證28865)，行使價52.93元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。或留意匯豐牛證（61718），收回價44.88元，2022年3月到期，時間槓桿17倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26553)，行使價37.45元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

《華爾街日報》引述消息人士報道，在網絡安全審查接近尾聲之際，中國監管機構建議網約車公司滴滴、中國貨車資訊平台滿幫及招聘網考慮到香港上市。港交所00388)股價在近期高位480元橫行，如看好港交，可留意港交認購證26095)，行使價539.38元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

外電引述知情人士稱，國家工信部正在討論讓騰訊00700)微信里的海量文章向百度（09888）之類的搜索引擎開放，此舉可能會進一步消除線上障礙並撼動互聯網廣告領域。知情人士指工信部還考慮讓字節跳動旗下App

抖音內的短視頻展示在搜索結果中。騰訊股價重上500元，並有機會上試100天線515元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證62986)，收回價490元，2022年3月到期，實際槓桿17倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證52562)，收回價540元，2022年3月到期，實際槓桿14倍。

阿里巴巴（09988）公布集團旗下全球研究機構達摩院，推出雲端人工智能短臨天氣預測平台，可對未來6小時內的天氣情況進行精細範圍內高精度的預測。阿里股價升至近月高位175元附近，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

中移動00941)第三季收入按年增長11%，當中服務收入增長7.3%，而淨利潤則增長8.7%，符合市場預期。中移動股價連升三日，股價升至一個月高位49.5元。如看好中移，可留意中移認購證27718)，行使價52.55元，2022年2月到期，實際槓桿9倍。

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