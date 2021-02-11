朱紅：平安週三業績，留意購18610/沽27493

如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證62972)，收回價25700點，2022年12月到期，實際槓桿50倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證51609)，收回價26500點，今年12月到期，實際槓桿46倍。

中國平安（02318）宣布平安銀行「跨境理財通」業務於上周一（18日）獲得中國人民銀行和香港金管局批准，成為內地首批試點機構之一，並於上周二（19日）完成首宗「跨境理財通」業務。平安近日逆市下跌，股價重返50天線60元附近。如看好平安，可留意平安認購證18610)，行使價77.77元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

匯豐（00005）公佈的第三季稅前利潤為54.03億美元，按年升75.8%，按季升6.8%，勝市場預期。基於集團對前景的信心和集團資本實力雄厚，公司同時宣布斥資最多20億美元回購股份，並預期將於短期內展開。匯豐在中午公佈業績後，股價升至3個月以來的高位47.35。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證28865)，行使價52.93元，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或留意匯豐牛證（61718），收回價44.88元，2022年3月到期，時間槓桿17倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26553)，行使價37.45元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或留意匯豐熊證（63120），收回價48.08元，今年12月到期，時間槓桿18倍。

深圳市App個人信息共護大會在深圳中心書城舉行。騰訊（00700）、華為等20餘家重點App運營企業簽署《深圳市App個人信息保護自律承諾書》，向社會公開作出「不超範圍採集信息，不利用大數據殺熟、不濫用人臉識別數據，不監聽個人隱私」等承諾。騰訊股價繼續在500元附近整固，如看好騰訊，可留意騰訊牛證62986)，收回價490元，2022年3月到期，實際槓桿20倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證60937)，收回價520元，2022年3月到期，實際槓桿24倍。

中移動00941)第三季收入按年增長11%，當中服務收入增長7.3%，而淨利潤則增長8.7%，符合市場預期。中移動股價連升三日，股價升至一個月高位49.5元。如看好中移，可留意中移認購證27718)，行使價52.55元，2022年2月到期，實際槓桿9倍。

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