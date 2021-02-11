朱紅：美團連跌三日，留意購26469/沽20351

恒指低開243點至25795點，後來在科技股的拖累下，恒指跌幅擴闊，曾跌超過480點。如看好恒指，可留意恒指認購證21320)，行使價27600點，2022年1月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證60841)，收回價25000點，2022年11月到期，實際槓桿40倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證51616)，收回價26300點，今年12月到期，實際槓桿30倍。

美團（03690）預計將於11月15日公佈業績，市場預期公司第三季總收入按年升37%至485億元人民幣，非通用會計準則營運虧損為64億元人民幣左右，另外，美團將會在第三季入賬反壟斷罰款34億元。美團股價連跌兩日至270元。如看好美團，可留意的美團認購證（26469），行使價326.46元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證20351)，行使價201.82元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)的第三季業績大致符合市場預期，純利32.51億元，按年跌2.9%，略高於市場預測的中位數31.9億元，期內純利下跌主要是折舊及攤銷增加所致。平均每日成交金額按年增長43%至1,803億元。港交所股價在近期高位480元橫行，如看好港交，可留意港交認購證26095)，行使價539.38元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證19140)，行使價453.6元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

《人民網》發表一則以「保險業須加快開拓創新」為題的評論裡引述，中國銀保監會主席郭樹清談到，中國保費規模已是世界第二，但保險密度和保險深度仍須提高，險種的針對性和多樣性不夠。中國平安（02318）近日連續三日下跌，股價重返50天線59元附近。如看好平安，可留意平安認購證18610)，行使價77.77元，2022年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

匯豐（00005）公佈的第三季稅前利潤為54.03億美元，按年升75.8%，按季升6.8%，勝市場預期，主要受惠於預期信貸損失再度出現淨回撥。公司同時宣布斥資最多20億美元回購股份，並預期將於短期內展開。由於英國央行短期內有機會加息，相信會推高公司的淨利息收入。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證28865)，行使價52.93元，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或留意匯豐牛證（61718），收回價44.88元，2022年3月到期，時間槓桿17倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26553)，行使價37.45元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或留意匯豐熊證（63120），收回價48.08元，今年12月到期，時間槓桿18倍。

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