朱紅：恒指50天線牛皮，留意牛60841/熊64965

中國平安02318)的公布首三季業績盈利倒退，純利按年跌20.8%至816.38億元人民幣。期內壽險及健康險新業務價值按年倒退17.8%至352.37億元人民幣，產險業務綜合成本率97.3%，較去年同期下降1.8個百分點。平安連五日下跌，股價跌至20天線57.2元。如看好平安，可留意平安認購證29647)，行使價74.93元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴（09988）首席市場官董本洪表示，今年首次在雙11設立了專門的綠色會場，以展現節能和環保產品，同時發放1億元人民幣的綠色購物券，以鼓勵消費者作出符合環保和綠色節能發展的購物決定。阿里股價由近月高位175元，回落至164元附近，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

匯豐（00005）公佈的第三季稅前利潤為54.03億美元，按年升75.8%，按季升6.8%，勝市場預期，主要受惠於預期信貸損失再度出現淨回撥。公司同時宣布斥資最多20億美元回購股份，並預期將於短期內展開。由於英國央行短期內有機會加息，相信會推高公司的淨利息收入。

如看好匯豐，可留意匯豐認購證28865)，行使價52.93元，2022年1月到期，實際槓桿12倍。或留意匯豐牛證（61718），收回價44.88元，2022年3月到期，時間槓桿17倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26553)，行使價37.45元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或留意匯豐熊證（63120），收回價48.08元，今年12月到期，時間槓桿18倍。

中移動00941)第三季收入按年增長11%，當中服務收入增長7.3%，而淨利潤則增長8.7%，符合市場預期。中移動股價持續在一個月高位49.5元徘徊。如看好中移，可留意中移認購證27718)，行使價52.55元，2022年2月到期，實際槓桿9倍。

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