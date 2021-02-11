朱紅：資金流入騰訊購，留意購26175/沽21502

中國信通院表示，2021年三季度，由於國家政策的強力監管以及疫情等不確定因素的影響，中國上市互聯網企業市值大幅下降。截至2021年9月底，中國上市互聯網企業總市值達13.6萬億元人民幣，環比下降27.8%。騰訊（00700）將於11月10日公佈季度業績，近日騰訊股價失守500元，並跌至50天線附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿7倍。

據《中國證券網》從天貓醫藥健康獲悉，「雙十一」開售首小時，家用呼吸機與孕產康復儀的成交按年均呈現三位數增長。輔助治療呼吸疾病的家用霧化器、胰島素注射筆、血糖儀及試紙、用於癌症早篩的居家檢測試紙等家用醫療器械，增長態勢都非常明顯。

阿里巴巴（09988）股價由近月高位175元，回落至160元附近，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)的公布首三季業績盈利倒退，純利按年跌20.8%至816.38億元人民幣。期內壽險及健康險新業務價值按年倒退17.8%至352.37億元人民幣，產險業務綜合成本率97.3%，較去年同期下降1.8個百分點。平安連6日下跌，股價失守20天線57元後，逆市反彈。如看好平安，可留意平安認購證29647)，行使價74.93元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

內地最高人民法院發布《關於加強新時代知識產權審判工作為知識產權強國建設提供有力司法服務和保障的意見》，要求加強反壟斷和反不正當競爭司法，依法妥善審理反壟斷和反不正當競爭案件。加強對平台企業壟斷的司法規制，依法嚴懲平台強制「二選一」「大數據殺熟」等破壞公平競爭、擾亂市場秩序行為。美團（03690）股價跌至20天線266元後，出現反彈。如看好美團，可留意的美團認購證（26469），行使價326.46元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證20351)，行使價201.82元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

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