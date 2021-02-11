朱紅：騰訊下週三業績，留意購26175/沽21502

內媒報道，騰訊（00700）在2021騰訊數位生態大會上，首次披露三款自研芯片，包括AI推力芯片「紫霄」、視頻轉碼芯片「滄海」以及智能網卡芯片「玄靈」。騰訊將於11月10日公佈季度業績，過去5日有約1.3億元流入騰訊認購證。騰訊股價失守500元，並跌至50天線附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿7倍。

中國平保（02318）旗下平安壹賬通銀行為首間虛擬銀行參與「香港貿易聯動平台」，並積極參與中國人民銀行轄下「貿易金融區塊鏈平台」與「貿易聯動」之第二期跨平台項目對接，為貿易中小企提供更便捷的融資服務。平安連6日下跌，股價失守20天線57元後，逆市反彈。如看好平安，可留意平安認購證29647)，行使價74.93元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

內地一年一度電商界盛事「雙11」購物節開始，各大電商平台提前開鑼並搶先報捷。兩大電商龍頭日前先後開啟預售，阿里巴巴（09988）旗下天貓平台開售首小時，平台上逾2600個品牌的成交額已超過去年全天。阿里股價由近月高位175元，回落至160元附近，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

據內地傳媒《晚點LatePost》報道，美團03690)成立特別小組，負責零售相關業務的討論和決議，將美團的戰略從「Food+Platform」升級為「零售+科技」，首次把零售和科技提到戰略高度。成立零售特別小組，是美團新戰略的第一步。美團預計將於11月15日公佈業績，市場預期公司第三季總收入按年升37%至485億元人民幣，非通用會計準則營運虧損為64億元人民幣左右，另外，美團將會在第三季入賬反壟斷罰款34億元。

美團股價暫於10天線277元附近整固，如看好美團，可留意的美團認購證（26469），行使價326.46元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證20351)，行使價201.82元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。