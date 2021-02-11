阿里巴巴業績，留意購26087/沽24888

如看好恒指，可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證61724)，收回價24700點，2022年12月到期，實際槓桿56倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證66934)，收回價25500點，2022年3月到期，實際槓桿39倍。

阿里巴巴（09988） 旗下螞蟻集團持股近四成的南韓電子支付平台Kakoo Pay在南韓證券交易所上市，上市後股價一度上升1.5倍，最終收報19.3萬韓元，較招股價9萬韓元，升114.4%。阿里將於11月5日公佈業績，公司股價由近月高位175元，回落至160元附近後反彈，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

國家工信部最新通報38款違規App，涉及超範圍索取權限、過度收集用戶個人信息等問題，騰訊00700)新聞、QQ音樂、小紅書等App在列。工信部稱，上述App應在11月9日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，將依法依規進行處置並予以行政處罰。騰訊將於11月10日公佈季度業績，過去5日有約1.1億元流入騰訊認購證。騰訊股價暫於50天線478元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26069)，行使價565.5元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。

據內地傳媒《晚點LatePost》報道，美團03690)成立特別小組，負責零售相關業務的討論和決議，將美團的戰略從「Food+Platform」升級為「零售+科技」，首次把零售和科技提到戰略高度。成立零售特別小組，是美團新戰略的第一步。美團預計將於11月15日公佈業績，市場預期公司第三季總收入按年升37%至485億元人民幣，非通用會計準則營運虧損為64億元人民幣左右，另外，美團將會在第三季入賬反壟斷罰款34億元。

美團股價重上10天線277元，並升約2%至282元，如看好美團，可留意的美團認購證（26469），行使價326.46元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意美團牛證60909)，收回價260元，2022年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡美團，可留意美團認沽證20351)，行使價201.82元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

中國平保（02318）旗下平安壹賬通銀行為首間虛擬銀行參與「香港貿易聯動平台」，並積極參與中國人民銀行轄下「貿易金融區塊鏈平台」與「貿易聯動」之第二期跨平台項目對接，為貿易中小企提供更便捷的融資服務。平安連6日下跌，股價失守20天線57元後，大致在55元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證22615)，行使價70.05元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成亳無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。