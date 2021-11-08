朱紅：匯豐失守10天線，留意購28865/牛60847

如看好恒指，可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證58518)，收回價24500點，2022年11月到期，實際槓桿51倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證66934)，收回價25500點，2022年3月到期，實際槓桿33倍。

英倫銀行近日宣布不加息，維持0.1厘基準利率不變，出乎市場所料，導致英鎊兌美元跌逾1%。匯豐（00005）近日多次於倫敦進行回購，公司連續八日回購股份，合共超過2270萬股，惟股價仍開跌逾4%。股價失守10天和20天線。

如看好匯豐，可留意較短期的匯豐認購證28865)，行使價52.93元，2022年1月到期，實際槓桿16倍。或留意匯豐牛證（60847），收回價41.88元，2022年3月到期，時間槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26553)，行使價37.45元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。或留意匯豐熊證（63120），收回價48.08元，今年12月到期，時間槓桿11倍。

阿里巴巴09988)旗下跨境零售平台速賣通宣布，將在美國西岸時間11月11日零時正式啟動為期兩天面向全球消費者的雙11活動。速賣通總經理王明強表示，今年參加的賣家較去年增長30%。公司股價由近月高位175元，回落至160元附近後反彈，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證11556)，行使價183.1元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

調查機構Sensor Tower公布10月份中國手遊發行商在全球App Store和Google Play的收入排名，當中共36家中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜首一百位，騰訊00700)的《王者榮耀》、《英雄聯盟手遊》及《和平精英》分別佔據首三位。騰訊將於11月10日公佈季度業績，過去5日有約1.1億元流入騰訊認購證。騰訊股價暫於50天線478元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26069)，行使價565.5元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。

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