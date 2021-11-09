朱紅：騰訊週三業績，留意牛60537/熊65900

恒指低開126點至24743點後，走勢牛皮，缺乏方向。可留意恒指牛證67196)，收回價24200點，2022年12月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67204)，收回價25300點，2022年3月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

騰訊（00700）於本週三（10日）公佈公司第三季度業績，市場預期騰訊盈利或進一步放緩，經調整盈利按年增長料不足1%，或成為近10年來增長最慢的季度。而第三季度收入料按年增長16%,較第二季度的20%放緩。騰訊股價失守10天線後，在跌至一個底部460元附近。

如看好騰訊，可留意騰訊牛證60537)，收回價440元，今年12月到期，實際槓桿16倍。或可留意騰訊認購證26069)，行使價565.5元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證65900)，收回價490元，2022年3月到期，實際槓桿13倍。或可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。

內地「雙十一」促銷活動在即，市場監管總局向全國互聯網平台企業和各地市場監管部門下發《關於規範「雙十一」網絡促銷經營活動的工作提示》，旨在規範促銷經營行為，切實維護「雙十一」期間網絡交易市場秩序，保護消費者合法權益。

阿里巴巴09988)於11月18日公佈業績，公司股價跌至一個月低位156元附近，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證11556)，行使價183.1元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)聯營公司陸金所聯席首席執行官計葵生表示，受廣泛關注的在金融科技領域發生的監管趨勢，已持續較長一段時間，並日趨成熟，步入穩定階段，他認為只有持合資格牌照及資金充裕的平台才會在新的監管趨勢下取得成功。平安連6日下跌，股價失守20天線57元後，大致在55元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證22615)，行使價70.05元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

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