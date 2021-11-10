朱紅：騰訊業績前資金流入好倉，留意購26175/26069/熊68604

內地網絡購物和社交平台小紅書表示，通過老股東增持獲得新一輪融資。外電引述消息指，該公司估值高達200億美元（約1560億港元）。公司的投資者包括新加坡淡馬錫、騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）等。騰訊於週三（10日）公佈公司第三季度業績，市場預期騰訊盈利或進一步放緩，經調整盈利按年增長料不足1%，或成為近10年來增長最慢的季度。而第三季度收入料按年增長16%,較第二季度的20%放緩。騰訊股價失守10天線後，跌至460元附近徘徊。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證26069)，行使價565.5元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。另外，也可留意騰訊牛證60132)，收回價450元，2022年3月到期，實際槓桿26倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證65900)，收回價490元，2022年3月到期，實際槓桿13倍。或可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿8倍。

《阿里足跡》公布，淘寶直播引導成交按年增長88.8%；天貓獨立設計師品牌銷售額按年增長1.84倍。內地三、四線城市及農村消費力較去年同期增長24.88%。阿里巴巴09988)於11月18日公佈業績，公司股價跌至一個月低位156元附近，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證11556)，行使價183.1元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

美國商務部以應對全球芯片危機為名，要求包括台積電、三星在內的20多家芯片相關企業提供商業機密數據，最後期限是11月8日。中芯國際00981)將於本週四（11日）公佈業績，公司股價近日升至月高23.9元。如看好中芯，可留意中芯認購證28042)，行使價25.05元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

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