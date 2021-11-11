朱紅：騰訊上揚，留意購26175/26069/熊65901

如看好恒指，可留意恒指牛證60162)，收回價24400點，2022年11月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66934)，收回價25500點，2022年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

信息無障礙開放許可聯合聲明簽署儀式暨信息無障礙技術和知識產權開放工作組成立大會舉辦，中國信通院聯合阿里巴巴（09988）、螞蟻集團、快手（01024）、餓了麼、騰訊（00700）、嗶哩嗶哩（09616）、３６０集團共同組建「信息無障礙技術和知識產權開放工作組」。騰訊股價跌至460元後反彈，逆市升2.4%至475元。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證26069)，行使價565.5元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認購證26175)，行使價500.55元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。另外，也可留意騰訊牛證60132)，收回價450元，2022年3月到期，實際槓桿26倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證65901)，收回價500元，2022年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意騰訊認沽證25189)，行使價332.68元，2022年2月到期，實際槓桿7倍。

國家市場監督管理總局副局長甘霖近日表示，將持續規範數字經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域競爭行為。並指出會推動加快修訂反壟斷法，適時修訂反不正當競爭法，推動制定出台《禁止網絡不正當競爭行為規定》《商業秘密保護規定》，持續完善配套立法。

阿里於11月18日公佈業績，公司股價跌至一個月低位156元附近徘徊，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證11556)，行使價183.1元，2022年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

據台灣媒體報道，由於新興市場需求大好、疫情後下游拉貨動能增強，台灣半導體企業聯發科本月針對旗下最重要的手機芯片調升報價，最高漲幅高達15%。消息帶動芯片板塊造好，中芯國際00981)將於本週四（11日）公佈業績，公司股價近日升至月高24.1元。如看好中芯，可留意中芯認購證28042)，行使價25.05元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

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