朱紅：騰訊業績後回，留意購12375/26069/熊65900

如看好恒指，可留意恒指牛證69703)，收回價24700點，2022年12月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65885)，收回價25800點，2022年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)公布截至今年9月底止第三季業績，大致符合市場預期。公司純利為395億人民幣，按年升3%，按季則跌7%，第三季收入為1423億人民幣，按年升13%，按季升3%；毛利為627億人民幣，按年升11%，按季持平。騰訊公佈業績後，股價跌2.6%至470元。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證12375)，行使價540.5元，2022年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認購證26069)，行使價565.5元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。另外，也可留意騰訊牛證60132)，收回價450元，2022年3月到期，實際槓桿17倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證65900)，收回價490元，2022年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意騰訊認沽證25189)，行使價332.68元，2022年2月到期，實際槓桿7倍。

《阿里足跡》公布，淘寶直播引導成交按年增長88.8%；天貓獨立設計師品牌銷售額按年增長1.84倍。內地三、四線城市及農村消費力較去年同期增長24.88%。阿里巴巴09988)於11月18日公佈業績，公司股價跌至一個月低位156元附近，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證11556)，行使價183.1元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里巴巴，可留意留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

據《華爾街日報》報道，內地政府正在考慮放寬「三條紅線」限制，允許國企、央企等投資者在自身負債比率不受收購項目相關債務影響下，收購受困房企的資產，以避免更多房企違約；另外，受債務問題影響的房企龍頭恒大（03333）再於限期前兌付數筆美元債息。

平安02318)連6日下跌，股價失守20天線57元後，股價低位反彈，升至58元。如看好平安，可留意平安認購證22615)，行使價70.05元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

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