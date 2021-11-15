朱紅：平保重上20天線，留意購29647/沽27493

如看好恒指，可留意恒指牛證69703)，收回價24700點，2022年12月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證27024)，行使價27100點，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65885)，收回價25800點，2022年3月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認沽證27327)，行使價22900點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

市場有研究報告指，據報房企近期擬在銀行間市場發債，而且併購融資有可能不會計入「三條紅線」。市場預計這將為房企開啟新的融資渠道，加上容許國有房企收購同業資產，有利於房企整體流動性，特別是那些資金緊絀的開發商。

內房股持續反彈，帶動受房貸影響表現的平安保險（02318），近日平保股價重上20天線58元。如看好平安，可留意平安認購證29647)，行使價74.93元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴（09988）今年「雙11」總成交金額達5403億元人民幣，按年升8.5%，京東（09618）商品下單金額達3491億元人民幣，按年增長29%，較去年按年33%的增長有小幅下滑。阿里巴巴09988)於11月18日（週四）公佈業績，公司股價跌至一個月低位156元附近，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證11556)，行使價183.1元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里巴巴，可留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

美團（03690）預計於11月15日公佈業績，市場預期公司第三季總收入按年升37%至485億元人民幣，非通用會計準則營運虧損為64億元人民幣左右，另外，美團將會在第三季入賬反壟斷罰款34億元。

美團股價重上20天線280元，股價升至近月高位300元附近。如看好美團，可留意的美團認購證（26469），行使價326.46元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意美團牛證60909)，收回價260元，2022年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡美團，可留意美團認沽證20351)，行使價201.82元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

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