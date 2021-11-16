朱紅：恒指25300點窄幅，留意牛69703/熊65885

恒指上週低位反彈1000點至25400點後，暫於此位牛皮窄幅。如看好恒指，可留意恒指牛證69703)，收回價24700點，2022年12月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證12374)，行使價26600點，2022年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65885)，收回價25800點，2022年3月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

雖然阿里巴巴（09988）今年「雙11」總成交金額達5403億元人民幣，按年升8.5%，阿里股價繼續在160元附近牛皮窄幅，公司於11月18日（週四）公佈業績，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證11556)，行使價183.1元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里巴巴，可留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

據外電稍早引述知情人士報道，中國平安（02318）尋求出售所持汽車服務門戶網站汽車之家（02518）約44%股權。根據汽車之家當前估值，這部分股權價值約為21.5億美元。中國平安最新回應《上海證券報》稱，沒有相關信息，對市場傳言不予置評。近日平保股價在20天線57元附近上落。如看好平安，可留意平安認購證29647)，行使價74.93元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

美國電動車特斯拉行政總裁馬斯克上周累計出售69億美元套現，而單在上周五就賣出了120萬股，套現近20億美元。比亞迪（01211）股價在10月份上升了30%至324元後，近日高位回落10%至290元附近。如看好比亞迪，可留意比迪認購證23464)，行使價350元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成亳無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。