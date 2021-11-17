朱紅：傳新遊戲待批，留意騰訊購24872/牛50443

如看好恒指，可留意恒指牛證50775)，收回價24900點，2022年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證12374)，行使價26600點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65894)，收回價26100點，2022年3月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

據內媒《21世紀經濟報道》最新引述多位遊戲公司內部人士稱，內地新遊戲版號獲或將在近期恢復審批。國家新聞出版署官方網站顯示，自今年7月22日公布了87個國產網絡遊戲審批版號後，8-10月的網遊版號至今未新版號的下發消息。

騰訊（00700）股價午市後上升2.2%至509元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24872)，行使價530.5元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證50443)，收回價470元，2022年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證60937)，收回價520元，2022年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。

阿里巴巴（09988）旗下數字技術與智能骨幹業務阿里雲已於2021天貓雙11全球狂歡季這個全球最大購物節前，將阿里巴巴的業務全面上雲。借助100%雲原生創新科技，第13屆「雙11」每1萬宗交易所需的計算資源較去年減少50%。

阿里股價繼續在160元附近牛皮窄幅，公司於11月18日（週四）公佈業績，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證11556)，行使價183.1元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。另外，也可以阿里牛證50771)，收回價158元，2022年3月到期，實際槓桿15倍。如看淡阿里巴巴，可留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿5倍。

中國平安（02318）宣布截至今年10月底止十個月，旗下4家子公司保費收入合共6419億元人民幣，按年跌5.4%。

近日平保股價在20天線57元附近上落。如看好平安，可留意平安認購證29647)，行使價74.93元，2022年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27493)，行使價44.39元，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

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