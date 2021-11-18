朱紅：靜候阿里業績， 留意購26087/沽24888

如看好恒指，可留意恒指牛證51215)，收回價25000點，2022年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認購證12374)，行使價26600點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65894)，收回價26100點，2022年3月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿10倍。

據媒體報道，阿里巴巴（09988）牽頭組成的財團已獲官方批准成為紫光集團重組的戰略投資者，以500億元人民幣，承接紫光集團運營，以藉此於合併後在雲計算及半導體業務上產生協同效應。

阿里股價繼續在160元附近牛皮，公司於11月18日（週四）公佈業績，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證26087)，行使價200.2元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。另外，也可以阿里牛證50771)，收回價158元，2022年3月到期，實際槓桿16倍。如看淡阿里巴巴，可留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

在工信部信息通信發展司指導下，中國互聯網協會、中國信通院組織百度網盤、騰訊微雲、天翼雲盤、和彩雲、阿里雲盤、迅雷雲盤、360安全雲盤和網易網盤等，首批八家網盤企業在京共同簽署《個人網盤服務業務用戶體驗保障自律公約》，承諾2021年內將推出「無差別速率」產品，為各類用戶提供無差別的上傳/下載速率服務。

騰訊00700)股價重上500元後，股價升至近月徘徊區頂部。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24872)，行使價530.5元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證51220)，收回價480元，2022年6月到期，實際槓桿15倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證52565)，收回價530元，2022年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。

環球持續受芯片短缺問題困擾，費城半導體指數再創紀錄新高，帶動芯片股逆市上升。中芯國際00981) 扭轉四連跌，重回50天線水平附近。如看好中芯，可留意中芯認購證28042)，行使價25.05，2022年3月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成亳無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。