朱紅：科技股普遍回吐，留意騰訊購24872/阿里購11556

如看好恒指，可留意恒指牛證50775)，收回價24900點，2022年12月到期，實際槓桿50倍。或可留意恒指認購證12374)，行使價26600點，2022年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65885)，收回價25800點，2022年3月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證22843)，行使價23700點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

恒指公司將於週五收市後公佈指數季檢結果，市場預期恒指或繼續擴容增加成份股數目，關注騰訊00700)、美團03690)等龍頭股所佔比重會否下調。加上受美股回調影響，科技股普遍下挫。

騰訊股價失守500水平跌至497水平，如看好騰訊，可留意騰訊認購證24872)，行使價530.5元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊牛證50443)，收回價470元，2022年6月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證60937)，收回價520元，2022年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意騰訊認沽證21502)，行使價420元，2022年1月到期，實際槓桿10倍。

美團同樣下挫，如看好美團，可留意美團牛證60909)，收回價260元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡美團，可留意美團熊證63531)，收回價310元，2022年3月到期，實際槓桿9倍。

據內地媒體報道，上海市監局日前發布指引，嚴禁互聯網平台利用算法進行「殺熟」即舊客收費較新客貴)，並禁止業者利用算法濫用市場支配地位。另外，阿里巴巴09988)及京東09618)於19日（週四）收市後公佈業績，市場關注其市場佔有率變化及雲業務等增長。

阿里跌穿50天線，至157元水平，如看好阿里巴巴，可留意阿里認購證11556)，行使價183.1元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。另外，也可以阿里牛證60912)，收回價148元，2022年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里巴巴，可留意阿里認沽證24888)，行使價148.48元，2022年1月到期，實際槓桿6倍。

另外市場憧憬週五恒指季檢公佈，京東或有望獲納入藍籌。如看好京東，可留意京東牛證66973)，收回價288元，2022年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡京東，可留意京東熊證68608)，收回價358元，2022年3月到期，實際槓桿8倍。

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